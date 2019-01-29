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Manisa’da çiftliği su bastı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 05:09 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli’de ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliği aşırı yağışlar sonrası sular altında kalırken, 20’den fazla hayvan telef oldu.Salihli’de etkili olan sağanak yağışlar sonrası, Caferbey Mahallesi civarında Murat Şen’a ait olan çiftlik sular altında kaldı.

Manisa’nın Salihli’de ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliği aşırı yağışlar sonrası sular altında kalırken, 20’den fazla hayvan telef oldu.
Salihli’de etkili olan sağanak yağışlar sonrası, Caferbey Mahallesi civarında Murat Şen’a ait olan çiftlik sular altında kaldı. Su altındaki çiftlikte bulunan Sönmez cinsi 400 koyunlardan, aralarında kuzularında bulunduğu 20’den fazla küçükbaş hayvan telef oldu.
Hayvanlarının telef olduğunu belirten çiftlik sahibi Şen, mağdur olduklarını söyledi. Şen, “Aşırı yağış nedeniyle Caferköyü mevkiinde olan ve 400 adet Sönmez ırkı koyunların olduğu çiftliğimiz sular altında kaldı. Burada karayolları çalışmasında menfez var ama yetersiz gelmektedir. Belediye ve karayollarının buna bir çözüm bulması gerekir. Aşırı derece de mağdur olduk. Hayvanlarımız telef oldu. Yetkililerin bunu duymasını istiyoruz” dedi.
Şen “Şuan 20-30 civarında hayvan telef oldu. Ancak su altında kalıpta ne kadar hayvan telef oldu onu bilmiyoruz. Çünkü Bozdağ’ın suyu kar suyu ile beraber buraya indi” dedi.

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