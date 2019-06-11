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Manisa’da çiftlik sahibi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

Manisa’da çalıştığı hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral’ı öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken İl Jandarma Komutanlığının başarılı çalışması sonrası yakalanan zanlı ve cinayete yardım ettiği iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisinde bulunan hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral 8 Haziran Cumartesi günü çiftliğinde ölü olarak bulundu.

Manisa’da çiftlik sahibi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Manisa’da çalıştığı hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral’ı öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken İl Jandarma Komutanlığının başarılı çalışması sonrası yakalanan zanlı ve cinayete yardım ettiği iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisinde bulunan hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral 8 Haziran Cumartesi günü çiftliğinde ölü olarak bulundu. Adem Maral’ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve başından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılması üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuran Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftlikte bekçi olarak çalışan Aykut Ç.’yi (26) kaçmaya çalışırken Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yakaladı. Öte yandan Aykut Ç.’ye yardım ettiği iddiasıyla Serhat D. (27), Kemal C.Y. (23) ve A.A. da jandarma ekiplerince yakalanırken zanlının kullandığı av tüfeği de gömdüğü yerde bulundu.
Cinayet zanlısı Aykut Ç. ve yardım ettiği öne sürülen Serhat D. (27), Kemal C.Y. (23) ve A.A. adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisindeki hindi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hindi çiftliği işletmesinin ortaklarından Adem Maral (43), kendisinden haber alınamaması üzerine elleri bağlı halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Maral’ın başında av tüfeği yarası ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine, birden fazla kişiye ait parmak ve ayak izlerine rastlandı. Cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Adem Maral’ın 35 KZP 19 plakalı aracı ile çiftlikte bekçi olarak çalışan Aykut Ç. (26) ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin çiftlikte olmadığını tespit etti. Aracın GPS cihazı takibinden Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Manisa’dan Alaşehir ilçesinde giden yol güzergahındaki kamera kayıtlarını inceleyerek, şüpheli Aykut Ç.’nin yanında A.A. (16) ile yol aldığını ve aracı Alaşehir’de kırsal bir arazide terk edip kaçtığını belirledi.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, zanlı Aykut Ç.’nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Özkan B.’nin de ifadesini aldı. Özkan B. ifadesinde, zanlı Aykut Ç. ile daha önce telefonda görüştüğünü, Aykut Ç.’nin ölen Adem Maral’ın çiftlikte çalışan A.A.’ya tecavüz ettiğini ve bu yüzden Adem Maral’ı öldüreceğini söylediğini aktardı.
8 ayrı suçtan aranan şüpheli Aykut Ç.’nin telefon sinyallerini, sosyal medya hesaplarını ve banka ve kredi kartı hesaplarını takip eden jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, drone, iz takip köpeği ve 50 personelle dağlık arazide cinayet zanlısı Aykut Ç., Çarıkbozdağ Mahallesi’ndeki bir evde cinayette kendisine yardım ettiği öne sürülen Serhat D. (27), Kemal C.Y. (23) ve A.A. ile yakalandı. zanlının kullandığı av tüfeği de gömdüğü yerde bulundu.

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