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Manisa'da çiftlikteki cinayete 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43), 3 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde gözaltına alınan 4 şüpheliden Aleyna A.

Manisa'da çiftlikteki cinayete 1 tutuklama

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43), 3 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde gözaltına alınan 4 şüpheliden Aleyna A. (16) tutuklandı. Aleyna A.'nın, adliyede ifadesi, yaşı küçük olduğu için pedagog eşliğinde alındı. Diğer 3 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.
Evli ve 1 çocuk babası Adem Maral, 8 Haziran'da, ortağı olduğu Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisindeki hindi çiftliğinde, el ve ayakları bağlanmış halde komşularınca ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Maral'ın başından av tüfeğiyle vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi. Ayrıca olay yerindeki incelemede, 1'den fazla kişiye ait parmak ve ayak izleri tespit edildi. Maral'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
OTOMOBİLİ ALAŞEHİR'DE DAĞLIK ARAZİDE BULUNDU
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Maral'ın 35 KZP 19 plakalı aracının kayıp olduğunu, çiftlikte bekçi olarak çalışan A.Ç.'nin (26) de ortalıklarda olmadığını tespit etti. Maral'ın otomobilindeki GPS'i takibe alan jandarma, aracın Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Manisa'dan Alaşehir ilçesine giden yol güzergahındaki kamera kayıtları incelendi. Şüpheli A.Ç.'nin yanında kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Aleyna A. ile yol aldığı ve aracı bir süre sonra Alaşehir'de dağlık arazide terk edip, kaçtıkları belirlendi.
ÇİFTİLİK ÇALIŞANIN İFADESİNE BAŞVURULDU
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli A.Ç.'nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Ö.B.'nin de ifadesine başvurdu. Ö.B., ifadesinde, telefonda görüştüklerini doğruladığı A.Ç.'nin kendisine öldürülen Adem Maral'ın kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, onu öldüreceğini söylediğini anlattı.
50 KİŞİLİK ÖZEL EKİP
Jandarma, 50 kişilik özel sivil ekip kurdu. Şüpheli A.Ç.'nin cep telefonu sinyalleri, sosyal medya hesapları ile banka ve kredi kartı hesapları takibe alındı. Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, bu sabah drone ve iz takip köpeği ile şüphelilerin otomobili terk ettikleri kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki dağlık arazide yapılan aramada A.Ç. ve Aleyna A.'yı saklandıkları evde yakaladı. Jandarma, cinayette A.Ç.'ye yardım ettikleri ileri sürülen aynı evdeki K.C.Y. (23) ve S.D.'yi (27) de gözaltına aldı. S.D.'nin aynı zamanda saklandıkları evin sahibi olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.Ç.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, Maral'ı, kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelilerden Aleyna A., jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Pedagog eşliğinde, savcılıkta ifadesine başvurulan Aleyna A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli de işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Manisa'da çiftlikteki cinayete 1 tutuklamaManisa'da çiftlikteki cinayete 1 tutuklamaManisa'da çiftlikteki cinayete 1 tutuklamaManisa'da çiftlikteki cinayete 1 tutuklama

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