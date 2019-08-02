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Manisa'da çıkan fabrika yangınında gökyüzünü duman kapladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 22:30 | Son Güncelleme

MANİSA'da, yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıkan yangın,  itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'da çıkan fabrika yangınında gökyüzünü duman kapladı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gökyüzünü ise kara duman kapladı.
Yangın, akşam saatlerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, yapışkan bant üretimi yapan fabrikada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangının ardından fabrikada çalışanlar, tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, gökyüzünü ise kara duman kapladı. İtfaiyeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait su tankerleri de destek oldu.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da çıkan fabrika yangınında gökyüzünü duman kapladıManisa'da çıkan fabrika yangınında gökyüzünü duman kapladı

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