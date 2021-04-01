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Manisa’da çıkan yangında 5 ev hasar gördü

01.04.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir evin kazan dairesinde başlayan yangın diğer evlere de sıçrayınca 5 ev ve park halindeki 2 otomobil yandı.Yangın Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde meydana geldi.

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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir evin kazan dairesinde başlayan yangın diğer evlere de sıçrayınca 5 ev ve park halindeki 2 otomobil yandı.
Yangın Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin kazan dairesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler büyüyünce bahçede bulunan çamaşırlara sıçradı. Burada da bulunan mazot deposunu tutuşturan alevler yangının daha da büyümesine neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle 5 ev ve park halindeki 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken yangına müdahale eden 4 vatandaş da dumandan etkilendi. Vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Kazandan çıkan ateş, bahçede asılı çamaşırlara sıçrayınca yangın çıkmış. O sırada yakında plastik bir mazot deposu varmış. Ateş mazota sirayet edince yangın büyümüş. Şu an için ilk tespitlere göre 4 evin ve sokaktaki 2 aracın tamamen yandığını haber aldık. Allah beterinden korusun, Büyükbelen’de daha önce bir sel felaketi yaşamıştık, şimdi de bu yangın. Dumandan hafif şekilde etkilenen birkaç vatandaşımızın dışında ciddi bir yaralımız yok" dedi.

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