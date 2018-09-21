Manisa'da cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahadırlar Mahallesi'ndeki üzüm sergisinde nöbet tutan A.D. (40), yanına gelen Abdullah Özkanlı (26) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.D, av tüfeğiyle Özkanlı'ya ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 acil servis ekipleri, Abdullah Özkanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri ise kaçan şüpheli A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

