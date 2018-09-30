Manisa'da cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Özbekistan uyruklu kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde, Özbekistan uyruklu Mekhriboni Khomedova (33) ile Y.U. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.U, Khomedova'yı bıçaklayarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Khomedova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Khomedova'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan katil zanlısı Y.U'nun, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

