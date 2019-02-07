Manisa'da cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kahvehanede pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'taki bir kahvehaneye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kahvehanede bulunan ve yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Tamer Gökmen (25) yaşamını yitirdi.

