Manisa'da cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle yeğeninin eşini öldürdü.
İlçeye bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan B.A, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yeğeninin eşi Güllü A. ile komşusu Sebahat Erin'e av tüfeğiyle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güllü A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı Sebahat Erin'i hastaneye kaldırdı.
Jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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