Manisa’da cinayet (2)

Manisa’da yeğeninin eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Olay, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birtan A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyinin gelini Güllü Akkuyu ile komşusu Sebahat E.’ye av tüfeğiyle ateş etti. Birtan A., olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güllü Akkuyu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sebahat E. ise hastaneye sevk edildi. Sebahat E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için Saruhanlı İlçe Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İz takip köpekleri ile karadan ve havadan da drone ile başlatılan çalışmalar kapsamında şahsın kaçış yönünde arama çalışmaları devam ediyor. Şüphelinin kısa sürede yakalanması bekleniyor.
81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı
Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum