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Manisa'da çıplak görüntülü şantaj operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

 MANİSA'da, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri birlikte olmak için götürdükleri günübirlik kiralık evlerde çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan suç çetesi çökertildi.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri birlikte olmak için götürdükleri günübirlik kiralık evlerde çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan suç çetesi çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çetenin kadın üyesinin internetten zengin erkekleri önce sosyal medyadan eklediği, ardından da arkadaşlık kurarak birlikte olmak için günübirlik kiralık eve götürdüğünü belirledi. Diğer çete üyelerinin ise önceden yaptıkları planla, söz konusu günübirlik kiralık evi kadın çete üyesinin yakını veya arkadaşlarıymış gibi basıp, ağlarına düşürdükleri kişiyi dövdüklerini, ardından da çıplak fotoğraflarını çekip, tehditle kendilerine 200 bin lira para vermesini istediklerini belirledi. Çetenin bu yolla geçen 29 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında, İbrahim Çelebi Mahallesi, İzmir Caddesi'ndeki kiralık günübirlik bir evde bir kişiyi dövüp, tehditle para istemesi üzerine polis ekpleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, çete üyelerine yönelik geçen 2 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., İ.U., E.K. ve S.G. tutuklandı. Diğer şüphelilerden O.Y. ve U.Y. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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