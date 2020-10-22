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Manisa’da çocuk yüzünden çıkan kavgada kan aktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Davutlar Mahallesinde bu sabah ’Çocuk darp etme’ iddiasıyla yaşanan olayda bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralanırken, tüfekle ateş eden ve kalp hastası olan şahıs da baygınlık geçirerek hastanede tedavi altına alındı.Olay, sabah 09.00 sıralarında Yunusemre ilçesinin Yuntdağı Bölgesindeki kırsal Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Davutlar Mahallesinde bu sabah ’Çocuk darp etme’ iddiasıyla yaşanan olayda bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralanırken, tüfekle ateş eden ve kalp hastası olan şahıs da baygınlık geçirerek hastanede tedavi altına alındı.
Olay, sabah 09.00 sıralarında Yunusemre ilçesinin Yuntdağı Bölgesindeki kırsal Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Nebi U. (66) isimli kişinin Mustafa A.’nın (64) 14 yaşındaki oğlunu daha önce darp ettiği, Mustafa A.’nın da oğlunu darp eden Nebi U.’yu önceki akşam köy kahvehanesinde olayın tekrarlanmaması için uyardığı öğrenildi. Çocuk yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişi bu sabah tarlada karşı karşıya geldi. İkili arasında tartışma büyüyünce Nebi U. yanında getirdiği av tüfeğiyle önce yere ardından da Mustafa A.’nın karın bölgesine ateş etti. Biranda kanlar içinde kalan Mustafa A. ağır bir şekilde yaralanırken, Mustafa A.’yı kanlar içinde gören ve kalp rahatsızlığı bulunan Nebi U. da fenalaşarak olay yerinde bayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralı Mustafa A.’yı ve baygın haldeki Nebi U.’yu ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına aldı. Durumu ciddi olan Mustafa A.’nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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