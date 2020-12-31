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Manisa’da çok sayıda tarihi geçmiş ürün tespit edilerek imha edildi

31.12.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yılbaşı öncesi başlattığı etiket denetimlerinde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş olan ürün imha edildi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların huzuru, güveni ve sağlığı için denetimlerine devam edeceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, son kullanma tarihi geçmiş olan ürünler konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yılbaşı öncesi başlattığı etiket denetimlerinde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş olan ürün imha edildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların huzuru, güveni ve sağlığı için denetimlerine devam edeceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, son kullanma tarihi geçmiş olan ürünler konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde alışverişin artacağını da dikkate alarak, il genelinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. 17 ilçede devam eden denetimlerde ekipler, son kullanma tarihi geçmiş olan çok sayıda ürün tespit etti. Denetlemelerde raf ömrünü tamamlamış ürünlerin satışına devam edildiğini tespit eden zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden çok sayıda ürüne el koydu. El konulan ürünler imha edilirken, vatandaşlara ürün alırken mutlaka son kullanma tarihlerine bakmaları uyarısında bulunuldu.

"Denetimler devam edecek"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların huzuru, güveni ve sağlığı için denetimlerine devam edeceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Yılbaşı öncesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, etiket ve fiyat denetimlerini sürdürüyor. Bunun yanında vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden ürünlerin satışı konusunda da arkadaşlarımız hassas davranıyorlar. Yapılan kontrollerde karşılaşılan olumsuzluklara anında müdahale edilerek, insan sağlığını tehdit eden ürünlerin toplanmasını sağladık. Hemşehrilerimizin sağlığı için çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam edecek” dedi.

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