HABER

Manisa’da defineciler sit alanını talan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir sit alanında define arayan şahıslar sit alanını talan ederken şahıslar olay yerinden kaçtı.Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Şeytantepe mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından definecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir sit alanında define arayan şahıslar sit alanını talan ederken şahıslar olay yerinden kaçtı.
Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Şeytantepe mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından definecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler bölgeye hareket etti. Yolda defineciler için gözcülük yaptığı iddia edilen F.E (48) isimli bir şahıs gözaltına alınırken, defineciler ise tüm eşyalarını bırakarak olay yerinden kaçtı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken olay yerinde inceleme yapan ekipler bölgede biri 6 diğeri 2 metre derinlikte iki çukur açtığı belirledi.
Defineciler tarafından kullanıldığı öğrenilen jeneratör, kazıcı, kazma, kürek, dürbün, gaz maskesi, benzin, amonyum nitrat, barut ve patlayıcı madde düzeneklerine el konuldu.

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Sağanak yağmur Eskişehir’i esir aldıSağanak yağmur Eskişehir’i esir aldı
Giresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandıGiresun'da 1 PKK'lı terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.