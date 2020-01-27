HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da depremde ağır hasar gören caminin yıkımı yapıldı

Manisa’da depremde ağır hasar gören caminin yıkımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Karabörklü Camii ve minaresi, yüksek risk oluşturduğu için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Karabörklü Camii ve minaresi, yüksek risk oluşturduğu için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Bölgede, önce çevre güvenliğini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha sonra 30 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdi.
Akhisar’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde çok sayıda yapı zarar gördü. Geçtiğimiz günlerde Manisa’da deprem bölgesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da depremde ağır hasar alan ve yüksek risk taşıyan yapıların yıkım talimatını vermişti. Depremde ağır hasır gören yapılardan biri de 1979 yılında inşa edilen Akhisar ilçesindeki Karabörklü Camisi idi. Gelen talimat üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi de gerekli güvenlik önlemlerini alarak cami ve 30 metre yüksekliğindeki minarenin yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi. Titizlikle yürütülen yıkım çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Akhisar Şantiye Sorumlu Murat İpek de yakından takip etti.
Depremin ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Acil yıkılması gereken yapılardan olan Karabörklü Camii ve Alifakı Camileri bizlere bildirildi. Cumartesi günü ekiplerimiz Kırkaağaç ilçesindeki Alifakı Camiinin minaresinin yıkım işlemini gerçekleştirdi. 42 metre yüksekliğinde olan ve etrafında evlerin bulunduğu minare, ekiplerimizin dikkatli çalışmasıyla yıkıldı. Bugün de gerekli güvenlik önlemlerini alarak ağır hasarlı olan Akhisar ilçemizde Karabörklü Camii’nin minaresinde yıkım çalışmasını gerçekleştireceğiz. Devletimiz büyük yeni bir cami inşa edilir” dedi.
Yaşanan depremde mahallerindeki caminin ve üç evin zarar gördüğünü söyleyen Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, “Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Valimiz, mahallemize gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bir kere daha, devletimizin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de mahallemizi ziyaret ettiğin de hasar gören caminin yıkılma talimatını vermişti. Bugün de gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkım işlemi yapıldı. Bu vesileyle Elazığ da deprem afetini yaşayan vatandaşlara da mahalle sakinlerimiz adına geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakanlar, konteyner kent yapılacak alanda incelemelerde bulunduBakanlar, konteyner kent yapılacak alanda incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri ziyaret ettiBaşkan Gürkan depremde hasar gören yerleri ziyaret etti
Limonlu suyun faydaları nelerdir?Limonlu suyun faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY uçuş ekibine Çin'de koronavirüs karantinası iddiası

THY uçuş ekibine Çin'de koronavirüs karantinası iddiası

Son dakika: Habipler Arnavutköy yolunda zincirleme kaza! Yaralılar var

4 aracın karıştığı zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de intihar! Atlama anı ortaya çıktı

İş yerleri yanan kardeşler o anları gözyaşlarıyla izledi

Gözyaşları içinde izlediler

Eski eşinin ölümüne neden olan sürücüye verilen cezayı duyunca kriz geçirdi

Kararı duyunca adliye bahçesinde kriz geçirdi!

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.