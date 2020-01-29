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Manisa’da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkımlar kapsamında Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde bulunan bir cami ve minaresi yıkıldı.
Geçtiğimiz 22 Ocak akşamı Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde yapılan tespit çalışmaları sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediyor. Ekipler depremin şiddetli hissedildiği Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde bulunan 1987 yılında yapılan Vahdet Camisi’nde yıkım işlemi gerçekleştirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ilk olarak 35 metrelik minareyi vince bağladı. Ardından minare halatlarla bağlanan vinçle çekilerek yıkım işlemi yapıldı. Ekiplerin yıkım işlemlerine devam edileceği öğrenildi.

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