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Manisa'da depremde zarar gören okulun bir bloğuna 'ağır hasarlı' raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:50 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde zarar gören İlyaslar İlkokul ve Ortaokulu'nun, temelinde kayma ve duvarlarında çatlaklar bulunan C bloğuna 'ağır hasarlı' raporu verildi.

Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde zarar gören İlyaslar İlkokul ve Ortaokulu'nun, temelinde kayma ve duvarlarında çatlaklar bulunan C bloğuna 'ağır hasarlı' raporu verildi. Fen laboratuvarı ve ana sınıfının bulunduğu C bloğun geçici olarak diğer bloklara taşındıktan sonra yerine yenisinin yapılması için yıkımının yapılacağı öğrenildi.
Manisa Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde, ilçeye 13 kilometre mesafedeki kırsal İlyaslar Mahallesi'ndeki tek katlı 4 bloktan oluşan İlyaslar İlkokul ve Ortaokulu'nda da hasar meydana geldi. Okulun ana sınıfı ve fen laboratuvarının bulunduğu C bloğunda çatlarlar oluşurken, temelinde de kayma meydana geldi. Diğer 3 blokta da irili ufaklı, sıva çatlakları oluştu. 9 derslikli, toplam 90 öğrencisi bulunan okulda, depremin ardından Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan incelemede, C bloğa 'ağır hasarlı' raporu verildi. Deprem nedeniyle sömestir tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatılması nedeniyle bugün ders başı yapılmayan okulda tadilat çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağı öğrenildi. Ağır hasar alan C bloktaki anasınıfı ve fen laboratuvarının geçici olarak müdür odası ve öğretmen odasına taşınmasının planlandığı belirtildi. Boşaltılacak ağır hasarlı bloğun ise yıkılıp, yerine yeni binanın yapılması bekleniyor.
İlyaslar Mahallesi Muhtarı Faruk Yayla, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'nin depremde zarar gören okulda dün incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Onlar da ağır hasar gören C bloğun yıkılacağını söyledi. Yıkılacak bu bloğun yerine, önümüzdeki yıl, inşallah yeni okul binamız yapılacak" dedi.
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