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Manisa'da depremin yaraları sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Ağır hasar alan Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, ekiplerce yıkıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımına devam edildi.

Depremden etkilenen Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerine bağlı mahallelerdeki binalarda belirlenen hasarın boyutuna göre yıkım ya da onarım çalışması yapılıyor.

Ağır hasar aldığı için yıkımına karar verilen Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Caminin minaresinin yıkımı da bağlanan halatlarla kademeli olarak gerçekleştirildi.

Caminin yerine yenisinin inşa edileceği belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçen hafta 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından dün de merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

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