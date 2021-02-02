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Manisa’da dereler ve sulama kanalları taştı

02.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Manisa’da dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, il merkezi ve bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa’da dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, il merkezi ve bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışa dayanamayan bazı dereler ve DSİ’ye ait sulama kanalları taşarken, kimi araçlar da caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle yolda kaldı. Göle dönen yollarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşları ise duran araçlar geçirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Manisa il genelinde etkili oluyor. Sağanak yağış nedeniyle kimi ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanırken, il genelindeki bazı dere ve kanallarda da taşmalar meydana geldi. Aşırı yağış sebebiyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yollarda kalırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri araç sürücülerinin imdadına yetişti. Akhisar ilçesi Zeytinliova Mahallesi yolu Köşk mevkiinde de kanal taşması sonucu mahsur kalan araç ve sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Akhisar ilçesi Selçikli Deresi ve Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi’nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında oluşan taşkınlara Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve MASKİ ekipleri müdahale etti. Sulama kanalındaki pisliklerden dolayı tıkanması sonucu sel suları sokak ve caddeleri doldururken ekipler duruma anında müdahale ederek olabilecek su baskınlarının önüne geçti. Göle dönen yollarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşların imdadına ise araç sürücüleri yetişti. Suyla dolan yollarda karşıya geçmekte zorlanan vatandaşlar kendilerini alan araçlar sayesinde yoldan geçebildi. Yine Şehzadeler ilçesinin Kömürcüler Sitesi girişindeki yolda da yaşanan su birikintileri işyerine girerken ekipler yoldaki suları kepçeler vasıtasıyla temizledi.

Büyükşehir ve MASKİ, sahadaki müdahalelerine devam ediyor
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahadaki yoğun mesaisine devam ediyor.
Manisa’da da etkili olan sağanak yağışın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinden itibaren başlayan mesailerine yeni günde de sürdürüyor. Bu kapsamda, özellikle il merkezinde ve Akhisar’da etkili olan sağanak yağışın ardından tüm birimleri ile sahada olan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, vatandaşların yardımına koştu. Sahada yürütülen çalışmaları MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Erman Aydınyer ile Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları da yerinde takip ediyor.

Sulama kanalları ve dere yataklarına müdahalede bulunuluyor
İl merkezinde sağanak yağmur ile birlikte su taşkınlarının yaşandığı noktalardan biri olan ve Nurlupınar Mahallesi’nden de geçen sulama kanalının olduğu alanda dere yatağına atılan çöplerin yol açtığı tıkanıklık ekiplerin müdahalesi ile açılıyor. Suyun sağlıklı bir şekilde akışını sağlamak için çalışan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için cansiperane bir şekilde mesaisine devam ediyor.

Ekipler her an vatandaşın yanında
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Yol Yapım ve Onarım ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yolda kalan araçların yardımına koşuyor ve sahadaki olumsuzluklara müdahale ediyor. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri ise dere yataklarında biriken çöpleri temizliyor, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarına müdahalede bulunuyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı arıza ekipleri de yaşanabilecek olası su kesintilerine karşı hazır bekliyor.

“Büyükşehir ve MASKİ olarak teyakkuz halindeyiz”
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, çalışmaları yakından takip ederek, açıklamalarda bulundu. Aslay, “Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz sahada çalışmalarına devam ediyor. Manisa merkez Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimiz ile Akhisar ilçemizde devam etmekte olan sağanak yağış nedeniyle DSİ sulama kanallarında ve dere yataklarında taşkınlar meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızdan öncelikle ovaya, ovalardaki evlerine, çiftliklerine gitmemelerini istiyor ve ova yollarını kullanmamalarını öneriyorum. Şu anda Nurlupınar Mahallesi’ndeyiz. DSİ’ye ait sulama kanalının kapalı kesit geçtiği yerde maalesef dereye atılan çöpler nedeniyle bir tıkanıklık yaşanmakta, ekiplerimizle bu tıkanıklığı bir an önce gidermeye çalışmaktayız. Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm ekiplerimiz ile il genelinde teyakkuz halindeyiz” dedi.

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