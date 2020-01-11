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  4. Manisa'da devrilen kamyonetin altına kalan kadın öldü

Manisa'da devrilen kamyonetin altına kalan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 21:07 | Son Güncelleme

Manisa'da devrilen kamyonetin altına kalan kadın öldü

Manisa (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 45 F 0082 plakalı odun yüklü kamyonet, Çiftlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada kamyonetten atlamaya çalışan sürücünün eşi Ş.K, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırkağaç Manisa ölümlü kaza

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