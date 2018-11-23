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Manisa'da devrilen römorkun altında kalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

Manisa'da devrilen römorkun altında kalan kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, devrilen traktör römorkunun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bayramşah Mahallesi'nde Mehmet K'nin kullandığı 45 RA 8581 plakalı traktöre bağlı odun yüklü römork devrildi.

Hamit Varol (42), içerisinde bulunduğu römorkun altında kaldı.

Römorkun altından çıkarılan Varol, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Varol'un cesedi, incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü römork trafik kazası

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