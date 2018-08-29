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Manisa'da dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: - "Dolu, özellikle zeytin ağaçlarına büyük zarar verdi"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak tarım alanlarına zarar verdi.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şatırlar ve Aydınlar mahallelerinde yaklaşık yarım saat dolu ve şiddetli sağanağın etkili olduğunu belirtti.

Dolunun bölgede yaklaşık 4 bin dekarlık alanı etkisi altına aldığını, bir ekip oluşturarak inceleme yaptıklarını anlatan Okur, "Dolu, özellikle zeytin ağaçlarına büyük zarar verdi. Bazı bölgelerde ortalama 100 kilo zeytin veren ağaçta sadece 2-3 kilo zeytin kaldığını gördük. Çiftçimizin en önemli geçim kaynağı zeytin. Bölgedeki üreticilerin borçlarının ertelenmesi istiyoruz." dedi.

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