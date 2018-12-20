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Manisa'da dördüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 03:37 | Son Güncelleme

Manisa'da dördüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıeylül Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Emirhan Akbulut, dördüncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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4. kat Çocuk Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yüksekten düşme

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