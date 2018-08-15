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Manisa'da döviz büroları önünde kuyruk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ve AK Parti Manisa İl Başkanlığı öncülüğünde, Manisa'daki birçok kişi, döviz bürolarına giderek ellerindeki dolarları bozdurdu.

Manisa'da döviz büroları önünde kuyruk

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ve AK Parti Manisa İl Başkanlığı öncülüğünde, Manisa'daki birçok kişi, döviz bürolarına giderek ellerindeki dolarları bozdurdu.
ABD ile yaşanan gerilim sonrası döviz kurlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Manisa'da da birçok vatandaş döviz bürolarına gitti. Döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta bekleyenler arasında sünnet töreninden kalan 1 doları bozdurmak için döviz bürosuna gelen 6 yaşındaki Veli Savran, "Cumhurbaşkanımızı, devletimizi, milletimizi seviyorum" dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de ellerindeki dolarları bozdurup, Türk lirasına çevirdi.
İl Başkanı Mersinli, "Cumhurbaşkanımız çağrı yapıyor. Artık dünya değişiyor. Globalleşen dünyada biz de artık Türk parasının ticarette yer almasını istiyoruz. Türk parasının ticaret yaptığımız ülkelerin paralarıyla birlikte kullanılmasını istiyoruz. İnşallah yakın zamanda Çin ve Rusya ile bu paralarımızı kullanacağız. Doları birer kağıt parçası haline getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın çağrısının ardından bütün milletimiz hassasiyet gösterdi. Sanayicilerimiz, yöneticilerimiz, vatandaşlarımız ellerindeki dövizleri bozduruyorlar. Bize ambargo uygulayan ABD'ye tepkimizi bu şekilde veriyoruz. Gücümüzü daha fazla hissettireceğiz" dedi.

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Manisa'da döviz büroları önünde kuyrukManisa'da döviz büroları önünde kuyrukManisa'da döviz büroları önünde kuyrukManisa'da döviz büroları önünde kuyruk

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