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Manisa’da drone ve narkotik köpek destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 kök Hint Keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) ortak çalışması neticesinde Mersindere Mahallesi Avşar mevkisinde H.S.’ye(46) ait tarlada kenevir ekildiği bilgisine ulaştı.

Manisa’da drone ve narkotik köpek destekli uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 kök Hint Keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) ortak çalışması neticesinde Mersindere Mahallesi Avşar mevkisinde H.S.’ye(46) ait tarlada kenevir ekildiği bilgisine ulaştı. Drone destekli yapılan kontrolde ve narkotik köpekleri Volta ve Arya ile yapılan aramada boyları 1-1.5 metre arasında değişen 62 kök Hint Keneviri ele geçirilirken, kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi.
Kenevirler jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, şüpheli H.S. gözaltına alındı.
Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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