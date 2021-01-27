HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da düğün salonu yağmur nedeniyle çöktü

Manisa’da düğün salonu yağmur nedeniyle çöktü

27.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa’da düğün salonu yağmur nedeniyle çöktü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle düğün salonu çöktü.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün gece saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle düğün salonu çöktü.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün gece saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Yağış nedeniyle duvarlarında geçmiş dönemlerden kalma çatlamaların bulunduğu düğün salonu çöktü. 200 metrekarelik düğün salonu kullanılamaz hale gelirken Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halis Özcan incelemelerde bulundu. Karacalar Mahalle Muhtarı Ekrem Altıntaş, düğün salonunun çöktüğünü belirterek tekrar yapılacağını söyledi.
Düğün salonunun sağlam bir şekilde tekrar inşa edileceğini belirten Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halis Özcan, "2018 yılında alelacele ve teknik kurallara uyulmadığı için duvarında sıkıntılar oluşmuştu. Şimdi de yağmur ve fırtınadan yıkıldı. Bugüne kadar kullanılan bu malzemeler çöpe gitmiş olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var. Vatanını en çok seven , görevini en iyi yapandır. Bizde görevimizi en iyi şekilde yaparak vatanımızı ne kadar çok sevdiğimizi tüm Alaşehirli hemşehrilerimize göstereceğiz" dedi.

Manisa’da düğün salonu yağmur nedeniyle çöktü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Üçüncü ittifak mı geliyor? Erbakan'dan flaş açıklamaÜçüncü ittifak mı geliyor? Erbakan'dan flaş açıklama
Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yoluBilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

En Çok Okunan Haberler

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Yasak aşk dehşeti! Önce kadını vurdu, sonra intihar etti

Yasak aşk dehşeti! Önce kadını vurdu, sonra intihar etti

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Berhan Şimşek’e yalanlama

Sözleri olay olmuştu! Diyanet'ten Berhan Şimşek'e yanıt

MEB engelli öğretmen alımı puan sınırı 2021... EKPSS öğretmen alım başvuru şartları, tarihleri nedir? EKPSS tercihi nasıl yapılır?

EKPSS öğretmen atama puanı belli oldu!

Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

İstanbul'da iş adamına silahlı saldırı

Adana’da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Üçüncü ittifak mı geliyor? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan flaş açıklama

Üçüncü ittifak mı geliyor? Erbakan'dan flaş açıklama

Antalya'da şiddetli fırtına! Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.