HABER

Manisa’da durdurulan araçtan bin 720 adet uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bin 720 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Salihli’ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarı alan Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ile Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Çarşamba Pazarı yakınlarında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Manisa’da durdurulan araçtan bin 720 adet uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bin 720 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Salihli’ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarı alan Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ile Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Çarşamba Pazarı yakınlarında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. İçinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından işlem yapılan şüphelilerin bulunduğu otomobilin bagaj ve koltuk arkası özel bölümlerinde yapılan aramada bin 720 adet exstacy tabir edilen sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan Salihli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden R.D tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.D, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz
Erzurum’da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındıErzurum’da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir’e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandıEskişehir’e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.