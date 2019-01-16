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Manisa'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 01:28 | Son Güncelleme

İki ilçede tüm okullarda, 9 ilçede ise taşımalı eğitim yapılan mahallerde eğitime ara verildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın 11 ilçesinde ve mahallelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 ilçede gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Açıklamada, Demirci ve Kula ilçesindeki tüm okullar, Selendi ilçe genelinde taşımalı eğitim yapan okullar ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerdeki okullar, Kırkağaç'ta taşımalı eğitim yapılan okullar, Gördes ilçe merkezi dışında kalan okullar ve Sarıgöl’de 5 ayrı taşıma bölgesindeki okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Taşımalı eğitimin uygulandığı Ahmetli'de 3, Turgutlu'da 13, Salihli'de 13, Şehzadeler’de bir, ve Alaşehir'de de 19 mahalleden taşınan öğrencilere yönelik yarın eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

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eğitim kar Okul Tatil

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