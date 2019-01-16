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Manisa'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 23:45 | Son Güncelleme

Manisa'da eğitime kar engeli

MANİSA (AA) - Manisa'nın bazı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 ilçede dün etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı mahallelerde 17 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitimin uygulandığı Ahmetli'de 3, Turgutlu'da 13, Salihli'de 5, Alaşehir'de 19 ve Sarıgöl'de ise 2 mahallede okullarda yarın eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

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kar Manisa Okul Tatil

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