Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması yapan işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emir Hacılı Mahallesi'nde planlı kesintinin uygulandığı elektrik hattında çalışma yapan dağıtım şirketi çalışanı 4 işçiden 2'si henüz belirlenemeyen nedenle hatta enerji gelmesi sonucu akıma kapıldı.
Yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Mehmet Eroğlu (24) hayatını kaybetti, diğer işçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
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