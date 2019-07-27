Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması yapan işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emir Hacılı Mahallesi'nde planlı kesintinin uygulandığı elektrik hattında çalışma yapan dağıtım şirketi çalışanı 4 işçiden 2'si henüz belirlenemeyen nedenle hatta enerji gelmesi sonucu akıma kapıldı.

Yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Mehmet Eroğlu (24) hayatını kaybetti, diğer işçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

