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Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik hattı bakım çalışması yapan işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emir Hacılı Mahallesi'nde planlı kesintinin uygulandığı elektrik hattında çalışma yapan dağıtım şirketi çalışanı 4 işçiden 2'si henüz belirlenemeyen nedenle hatta enerji gelmesi sonucu akıma kapıldı.

Yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Mehmet Eroğlu (24) hayatını kaybetti, diğer işçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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1 kişi öldü Gediz Elektrik iş kazası Salihli

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