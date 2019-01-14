Manisa'da eski adliye lojmanlarında yangın

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, metruk haldeki 11 katlı eski adliye lojmanlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Şehzadeler ilçesi 1'inci Anafartalar Mahallesi 1706 Sokak'ta, metruk haldeki eski adliye lojmanlarında, bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. 11 katlı binanın ikinci katından yükselen dumanları görenler, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik bağlantısı bulunmayan binada, kanepe ve tahta kapıların yandığını tespit etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Polis ekipleri, yangını kimin çıkardığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

2014 yılının Mart ayındaki deprem testinin ardından dayanıksız raporu verilen binanın, aynı yılın Haziran ayında boşaltıldığı ve yıkım kararı alındığı belirtildi.

