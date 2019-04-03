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Manisa'da eski başkanlar işlerine geri dönecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

 MANİSA'da seçimi kaybeden mevcut başkan ile adaylar, siyasetle koltuk temaslarının sürdürmelerinin yanında daha önce yürüttükleri mesleklerine dönmeyi planlıyor.

Manisa'da eski başkanlar işlerine geri dönecek

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'da seçimi kaybeden mevcut başkan ile adaylar, siyasetle koltuk temaslarının sürdürmelerinin yanında daha önce yürüttükleri mesleklerine dönmeyi planlıyor.
Manisa'da seçmenler gelecek 5 yıllık süre için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Cengiz Ergün'ü seçti. 17 ilçede 13 belediye başkanı yerini korudu, 4 ilçede ise koltuklar el değiştirdi. Manisa'da Cumhur İttifakı'yla AK Parti 9, MHP 4, Millet İttifakı'yla CHP 4 ilçe belediye başkanlığını kazandı.
AKTİF SİYASETE DEVAM EDECEK
AK Parti'den CHP yönetimine geçen Akhisar ilçesinde, seçimin kaybedilmesiyle ilgili bir yorum yapmak istemediğini ifade eden Akhisar Belediyesi eski Başkanı AK Partili Salih Hızlı, "Önümüzde 5 yıl seçim yok. Ama ben tabii ki sevdam olan AK Parti'de siyaset hayatımı sürdürmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz benim mesleğim inşaat mühendisliği. Mesleğimle ilgili henüz bir planlama da yapmadım açıkçası. Kısa bir tatil planım var. Tatilden döndükten sonra Akhisar ilçemde yaşamaya devam edeceğim. İnşallah Akhisar'ımız için hayırlı olur. İlimizin büyük bir kısmı Cumhur İttifakı'nın yönetiminde. Ancak Akhisar'ı CHP kazandı. Rakibimizi tebrik etmek gerekir. Siyaset bunu gerektirir. Ben de tebrik ediyorum" dedi.
İHRACAT YAPMAYA DEVAM EDECEK
Seçimi kaybeden bir diğer isim Alaşehir eski Belediye Başkanı Ali Uçak da, sonucu halkın takdiri olarak yorumlarken, "Alaşehir ilçemiz için hayırlısı olsun. Biz 11 ay boyunca çalıştık. İlçemiz için elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonra da ilçemizde aktif siyasete devam edeceğim. Bu sırada işimiz olan tarım sektöründe, ihracat sektöründe çalışmalarıma devam edeceğim. İlçemizin kalkınması için, elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu.
AVUKAT VE DOKTOR BAŞKANLAR
Cumhur İttifakı adına seçim yarışına giren Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin ise, 5 yıllık başkanlık hayatına CHP'nin kazanmasıyla veda eden isimler arasında yer aldı. Avukat Turgay Şirin, ilçede yaşamaya devam edeceğini, mesleğine de geri döneceğini ifade ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. AK Parti'nin aday göstermediği, başka partiden ya da bağımsız olarak seçime de girmeyen Saruhanlı Belediyesi eski Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ise, partisinin gösterdiği adayın seçimi kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı. Yaralı, kendisi için ne yapacağına daha sonra karar vereceğini ifade etti.
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Manisa'da eski başkanlar işlerine geri dönecekManisa'da eski başkanlar işlerine geri dönecekManisa'da eski başkanlar işlerine geri dönecek

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