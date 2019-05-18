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Manisa’da ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evin çatı katında meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Dikmen Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evin çatı katında meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Dikmen Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Refika Akman’a ait evde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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