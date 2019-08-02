HABER

Manisa'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:23 | Son Güncelleme

Kula ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ayvatlar Mahallesi'nde Adil Akoğlu'na (62) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evin alt katındaki ahırda bulunan koyun ve inekler, komşuların çabasıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Adil ve Leyla Akoğlu çiftinin yangın çıktığı sırada tarlada çalıştıkları öğrenildi.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Fındık Özel Harekat Timi'ne (FÖH) sosyal medyada ilgiFındık Özel Harekat Timi'ne (FÖH) sosyal medyada ilgi
"Hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız""Hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye Jandarma Kula yangın

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nijerya'da kaçırılan işçi yaşadıklarını anlattı

Nijerya'da kaçırılan işçi o anları böyle anlattı

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti!

Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar devirdi: Yaralılar var

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.