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Manisa’da ev yangını paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan TOKİ konutlarındaki bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde kimsenin olmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.Yangın, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan TOKİ konutlarındaki bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde kimsenin olmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.
Yangın, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın 4. katında bulunan dairenin mutfak bölümünde önce patlama sesi duyuldu, ardından daireden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görev vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Öte yandan yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

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