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MANİSA'DA EVDE MAHSUR KALAN AİLE KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDI (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:46 | Son Güncelleme

MANİSA?nın Şehzadeler ilçesinde sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 2?si çocuk 4 kişilik aile mahsur kaldı.

MANİSA?nın Şehzadeler ilçesinde sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 2?si çocuk 4 kişilik aile mahsur kaldı. Aile bireyleri kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Manisa?da 3 gündür devam eden sağanak yağış etkisini gösteriyor. Akpınar Mahallesi yakınında bulunan Kırtık deresi ve Devlet Su İşleri(DSİ)?ne ait sulama kanallarının taşması, logarların tıkanması nedeniyle bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde de 4 kişilik bir aile mahsur kaldı. İki katlı bir evin zemin katında oturan aile, kapılarının önüne kadar gelen yağmur suyu nedeniyle evlerinden çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye AKUT, AFAD, İTFAİYE ve Şehzadeler Belediyesi ekipleri sevk edildi. Şehzadeler Belediyesi?ne ait kepçe evin önüne kadar giderek, yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan Ahmet ve Rahime Aktaş çiftini ayrıca birisi 2 diğeri 3 yaşındaki çocuklarını bulundukları yerden kurtardı. Kepçe yardımıyla yağmur suyunun az olduğu yere götürülen Aktaş ailesi, daha sonra akrabalarının yanına götürüldü.

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