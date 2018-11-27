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Manisa'da evden hırsızlığa 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

MANİSA'daki evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Cemil SEVAL MANİSA, (DHA) MANİSA'daki evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden yapılan hırsızlıkların ardından, yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kayıtları ve eşkal bilgileriyle araştırmalarını sürdüren polis, zanlıların R.S., M.N.A., F.O., B.Y., F.K., M.A.T. ve A.Ö. olduğunu tespit etti. Zanlıların bir otele geldiğini ve yer olmadığı için ayrıldığını öğrenen polis, yakalanmaları için önlem aldı. Resepsiyon görevlisi, şüphelileri arayıp otelde yer açıldığını söyleyen bir telefon görüşmesi yaptı. Otele gelen zanlılar, kıskıvrak yakalandı. Diyarbakır'dan Manisa'ya geldiği belirtilen şüphelilerden F.K., M.A.T. ve A.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlıların güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri de ortayla çıktı. Yunusemre ilçesinde bir yer evinin duvarından atlayan ve daha sonra etrafa bakarak ellerindeki poşetle olay yerinde hızla uzaklaşan zanlılardan 2'si kamera tarafından görüntülendi.

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