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Manisa'da, evinde temizlik yaparken 2'nci kattan düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 21:26 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Kula ilçesinde, iddiaya göre temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan düşen Ayşe Kaçar (49), hayatını kaybetti.

Manisa'da, evinde temizlik yaparken 2'nci kattan düşen kadın öldü

Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kula ilçesinde, iddiaya göre temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan düşen Ayşe Kaçar (49), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Gökçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin balkonunda temizlik yapan Ayşe Kaçar, iddiaya göre dengesini kaybederek 2'nci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kaçar, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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