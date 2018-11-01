Manisa'da evlerden hırsızlığa 2 gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan Erkan K. (32) ile kendisine gözcülük yaptığı öne sürülen Ş.K. (25), polis tarafından gözaltına alındı. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin çeşitli mahallelerindeki 14 evden, farklı zamanlarda balkon kapılarını açarak eve girip, hırsızlık yaptığı öne sürülen 'Sofi' lakaplı Erkan K. ile 5 hırsızlıkta kendisine gözcülük yaptığı belirlenen Ş.K.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Şüphelilerden Erkan K., dün öğlen saatlerinde, Şehzadeler'in Çarşı mevkisinde gezerken yakalandı. Ş.K. ise aynı gün, Yunusemre ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Erkan K.'nin, kendi fotoğrafını yapıştırdığı kardeşinin kimliğini kullandığının tespit edildiği bildirildi. Erkan K.'nin bir eve balkondan girmek isterken bahçe duvarını tırmanma ve balkona çıkma anı, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. İşlemleri süren şüphelilerden Erkan K.'nin sorgusunda suçlamaları reddettiği belirtildi.
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