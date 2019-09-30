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Manisa’da fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 04:26 | Son Güncelleme

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal bölümünde yangın meydana gelirken tamamen kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.Yangın Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal bölümünde yangın meydana gelirken tamamen kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikanın kimyasal bölümünde nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Fabrikadaki yangını fark eden fabrika bekçisi itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler kimyasal bölümündeki yangına yaklaşık 2 saat boyunca müdahale etti. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonrasında tamamen söndürüldü.
Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını

Manisa’da fabrika yangını
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