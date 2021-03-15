Manisa’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde bir otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Soma ilçesi ile İzmir’in Kınık ilçesi arasında bulunan Avdan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah İçke idaresindeki 35 BP 045 plakalı otomobil, Mustafa E. idaresindeki 35 AKG 484 plakalı kamyonun altına girdi. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Emrah İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin’in olay yerinde hayatlarını kaybettikleri, Uğur Kurşuncu’nun ise yaralı olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri ölü ve yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarırken, yaralı Uğur Kurşuncu Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 kişinin feci şekilde can verdiği kazada hastaneye kaldırılan Uğur Kurşuncu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Mustafa E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

