HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da feci ölüm

Manisa’da feci ölüm

26.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa’da feci ölüm

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir işçi arızalanan vakum harç karma makinesinin tamiri için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti.Olay, Salihli’de bir kiremit fabrikasında meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir işçi arızalanan vakum harç karma makinesinin tamiri için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Salihli’de bir kiremit fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki vakum harç karma makinesinde arıza meydana geldi. Sorunun bildirildiği teknik servisteki personel Mehmet Efe (45), karma makinesinin içine girerek arızayı çözmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle makine çalışmaya başladı. Makine içerisinde kalan Efe, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri Efe’yi karma makinesinden çıkardı.
İşçi Efe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan Mehmet Efe’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Sarıyer’de feci kaza!Sarıyer’de feci kaza!
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme

En Çok Okunan Haberler

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Muğla'da sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Bursa'da panik anları! Şiddetli lodos çatıyı uçurdu

Bursa'da panik anları

Sarıyer’de feci kaza: 1 ölü

Sarıyer’de feci kaza!

Adana'nın koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü

Adana'nın koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü

Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

Malatya'da korkunç olay: Tartıştığı eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti

Tartıştığı eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.