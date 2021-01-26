Manisa’da feci ölüm

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir işçi arızalanan vakum harç karma makinesinin tamiri için girdiği makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Salihli’de bir kiremit fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki vakum harç karma makinesinde arıza meydana geldi. Sorunun bildirildiği teknik servisteki personel Mehmet Efe (45), karma makinesinin içine girerek arızayı çözmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle makine çalışmaya başladı. Makine içerisinde kalan Efe, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri Efe’yi karma makinesinden çıkardı.

İşçi Efe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Mehmet Efe’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

