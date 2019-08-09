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Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan Y.D'nin, Alaşehir'de olduğu ihbarı üzerinde çalışma başlattı.

Polis ekipleri, bir süre takibe aldıkları Y.D'yi, ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Y.D'nin, FETÖ'nün kapatılan yurtlarında müdürlük yaptığı öğrenildi.

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Alaşehir fetö mÜDÜRÜ YAKALANDI

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