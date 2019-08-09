Manisa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (30), polis tarafından yakalandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkartılan Y.D.'nin, ilçede olduğu ihbarıyla çalışma başlattı. Polis ekipleri, bir süre takibe aldıkları Y.D.'yi, ilçe merkezinde çarşıda gezerken yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Y.D.'nin, FETÖ/PDYnin kapatılan yurtlarında müdürlük yaptığı öğrenildi.

