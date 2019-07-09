Manisa’da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 35 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılırken 31 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan 35 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Manisa’nın Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ilçelerinde 40’tan fazla adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 35 kişiden 31’i gözaltına alındı. 4 firarinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan gözaltına alınanlardan bazılarının örgütün yeniden yapılanması için çalışma başlattığı ve sözde para yardımı adı altında örgüte para aktardığı öğrenildi.

