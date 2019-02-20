HABER

Manisa'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 18:21 | Son Güncelleme

Operasyonda, örgütün sözde "ilçe imamı" ve eşi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine yönelik operasyonda örgütün sözde "ilçe imamı" ile eşi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Akhisar ilçesinde örgüte ait hücre evi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Çanakkale 1. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan ve örgütün sözde "Ezine ilçe imamı" olduğu öne sürülen H.B. ile Ezine Sulh Ceza Mahkemesince yakalaması bulunan eşi İ.B. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının cesedi bulunduManyas Gölü'nde kaybolan balıkçının cesedi bulundu
Azap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildiAzap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hücre Evi Manisa operasyon

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.