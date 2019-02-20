Manisa'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine yönelik operasyonda örgütün sözde "ilçe imamı" ile eşi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Akhisar ilçesinde örgüte ait hücre evi tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Çanakkale 1. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan ve örgütün sözde "Ezine ilçe imamı" olduğu öne sürülen H.B. ile Ezine Sulh Ceza Mahkemesince yakalaması bulunan eşi İ.B. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
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