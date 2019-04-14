Manisa'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Asayiş Büro ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evi olarak kullandığı 3 katlı binaya operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında binadan çıkarak, kaçmaya çalışan H.D. ve A.A yakalandı.

Binanın üçüncü katına yapılan baskında ise V.E. gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede metal bir tencere içinde belgelerin yakıldığı ve evin balkonundan kaçmak üzere sokağa ip sarkıtıldığı tespit edildi.

Evde dijital materyaller ve belgelerle bir miktar döviz ele geçirildi.

Gözaltına şüpheliler, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

