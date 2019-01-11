Manisa'da FETÖ/PDY davasında karar

MANİSA,(AA) - Manisa’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş adamları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 2’si tutuklu 8 sanık, 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, otomotiv bayisi Ordu AŞ yöneticisi 8 kişinin yargılandığı davada karar verildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet ve Enes Ordu'nun yanı sıra tutuksuz sanıklar Muaviz, Hüseyin, Akif, Mustafa, Etka ve Nesibe Ordu ile avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmaları istenen 8 sanık, savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Sanık Etka Ordu, Bank Asya'daki hesabını ticari amaçlı kullandığını savunarak, "2014 Eylül'de bir arsa satın almak istedim. Arsa sahibinin de Bank Asya'da hesabı olmasından dolayı parayı oraya aktardım. Daha sonra vazgeçtim, tapu iptal davası açtım. Paramı da geri çektim. Tapu iptal davası da halen Turgutlu’da devam etmektedir. Bunların dışında örgüte karşı bir sempatim yoktur. Sadece soyadım 'Ordu' olduğu için buradayım." diye konuştu.