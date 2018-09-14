HABER

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Örgütün Gürcistan yapılanmasında yer aldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gürcistan yapılanmasının sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Gürcistan yapılanmasında üst düzeyde görev aldığı iddia edilen Y.A'nın Salihli ilçesinde olduğunu belirledi.

Y.A, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla kaldığı hücre evinde yakalandı.

Hücre evinde ele geçirilen dijital materyaller, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Eski devlet hastanesi, kirişleri yıpratılarak yıkıldıEski devlet hastanesi, kirişleri yıpratılarak yıkıldı
FETÖ'nün kilit ismi Manisa'da yakalandıFETÖ'nün kilit ismi Manisa'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ ByLock gözaltı operasyon PDY

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Mersin'de cuma namazı esnasında gölgelik devrildi! Yaralılar var

Mersin'de cuma namazı esnasında gölgelik devrildi! Yaralılar var

FETÖ'nün kilit ismi Manisa'da yakalandı

FETÖ'nün kilit ismi Manisa'da yakalandı

TSK duyurdu: 54 terörist öldürüldü!

TSK duyurdu: 54 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.