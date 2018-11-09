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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 20:18 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 eski öğretmenden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç öğretmenler Ö.Ç, H.K, M.A. ve H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Zanlılardan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

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FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Milli Eğitim Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü

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